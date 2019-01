Ginnastica, Angri chiude il 2018, ma già si lavora per il 150° della federazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Se il 2018 della Federazione Ginnastica d’Italia si era concluso ad Angri con il raduno campano Gold di Ginnastica Ritmica indetto dalla Direttrice Tecnica Liliana Leone, condotto dalla tecnica nazionale Germana Germani e l’organizzazione a cura della società Evoluzione Danza di Colomba Cavaliere (nella foto), il 2019 è iniziato di buona lena con il raduno nazionale junior di Ginnastica Aerobica al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco (NA). Con l’organizzazione curata dalla locale società Fitness Trybe, di Serena e Graziano Piccolo, si sono dati appuntamento nella cittadina vesuviana una ventina di atleti provenienti da tutto lo Stivale agli ordini della Direttrice Tecnica nazionale Luisa Righetti collaborata Giovanni Marsella, Emiliano Granzotto, Monica Darone e Simona Scotto. Fra le ginnaste convocate di interesse nazionale anche Gaia Laurino della Gylness Bacoli di Ylenia Giugno. Ad impreziosire l’evento è stata la coppia mista campione del Mondo composta da Davide Donati e Michela Castoldi. Nella Palestra Federale di via Canzanella a Napoli, invece, è stato il Comitato Regionale Campano ad organizzare un allenamento collegiale Gold di Artistica femminile con la ginnasta Erika Fasana, finalista al corpo libero alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Una quindicina le ginnaste convocate dal D.T. regionale Ciro Miriani collaborato da Giorgio De Maria. Sempre nella struttura di Fuorigrotta hanno fatto seguito l’allenamento collegiale Silver maschile diretto da Salvatore Galasso ed il Corso Nazionale di Aggiornamento per Ufficiali di Gara di Artistica femminile. Alla due giorni diretta dalla Referente nazionale Gioconda Raguso, collaborata dalla Referente regionale Valentina Anaclerio, hanno preso parte 18 tecniche della Campania ed una del Lazio. In questa occasione a portare il saluto della Federazione è stato il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton accompagnato dal Presidente regionale Aldo Castaldo. Il dirigente federale ha ricordato che la Campania, dal 3 al 14 luglio prossimi, ospiterà un importante evento sportivo internazionale, l’Universiade, con la Ginnastica Artistica maschile e femminile e la Ginnastica Ritmica protagoniste al Palavesuvio di Napoli. “E’ un evento al quale la Federazione tiene molto, sia per l’organizzazione, sia per i risultati agonistici, anche perché quest’anno ricorre il 150° anniversario della sua fondazione che vogliamo onorare sul palcoscenico internazionale” ha concluso Pitton.