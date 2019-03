Ginnastica ritmica, Poseidon Salerno lascia la serie b

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con la 4^ prova svoltasi a Ferrara, si sono conclusi i Campionati nazionali di Serie A1, A2 e B, sezione ritmica, della Federazione Ginnastica d’Italia. La Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, unica squadra campana presente quest’anno nell’élite nazionale, con il 10° posto nella classifica generale lascia a testa alta la Serie B, vogliosa di ritornarci subito l’anno prossimo. Nella serie cadetta, a Berenice Attardi, Roberta Giardinieri e Anna Raffaela Tucci subentrano le cugine di Evoluzione Danza Angri che hanno vinto il Campionato Interregionale Sud di Serie C. L’auspicio è che entrambe le società possano continuare a gareggiare sulle pedane che contano, per confrontarsi con i club che vantano maggiore tradizione e fungere, al tempo stesso, da sprone per le altre associazioni di ginnastica ritmica della Campania. Rosario Pitton