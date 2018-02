Ginnastica Salerno riparte con la femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fine settimana ricco di impegni per la società Ginnastica Salerno che sarà impegnata per i Campionati Silver e Gold GAF. Sabato 3 febbraio a Fuorigrotta le atlete Pagano M.Sofia, Bifulco Marcella, Alessandra Sada, Toscano Cerino Giorgia, Noschese Alessandra, Memoli Rebecca, Mendozza Martina, Iacullo Jane, Francesca Attianese e Serena Adamo accompagnate dai tecnici Cocozza, Viero e Formato saranno impegnate nel Campionato Individuale Silver LC/LC3 di ginnastica artistica femminile. Domenica 4 febbraio invece le ginnaste Agosti Elisa, Barzasi Chiara, Maccarini Federica, Sardelli Maria Cristina, Sala Giulia, Noschese Federica, Vecchione Maria Francesca, Di Fiore Roberta e Luzzi Beatrice saranno a Castellammare di Stabia per il Campionato Individuale Gold Allieve L3/L4 supportate dai tecnici Gallina, Oberti e Armi. “Parte il nuovo anno agonistico per la Società- dichiara Juliana Sulce Presidente di Ginnastica Salerno- non mi resta che fare un grande in bocca al lupo alle ragazze che sapranno sicuramente mettere in campo tutto l’ impegno e i sacrifici profusi in questi mesi.”