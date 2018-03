Ginnastica, Zhenina Trashlieva alla nazionale di Forli’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono 4 della provincia di Salerno e 2 di quella di Napoli le ginnaste che difenderanno i colori della Campania nel campionato nazionale individuale Gold Ritmica junior e senior della Federazione Ginnastica d’Italia in programma a Forlì il 21 e 22 aprile prossimi. Alla fase Interregionale, zona tecnica 5 svoltasi a Campi Bisenzio (FI), hanno ottenuto il pass per la competizione in terra romagnola Berenice Attardi, che ha vinto la categoria Senior 2, e la compagna di club Anna Raffaela Tucci giunta 4^ nelle J3, entrambe della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi. Qualificate con disinvoltura anche Alessia Cuorvo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, Serena La Brocca dell’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara e Zhenina Stefanova Trashlieva (nella foto) di Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova, tutte salite sul secondo gradino del podio toscano rispettivamente nelle J2, S1 ed S2. Infine, Elena D’Esposito, della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, con il 4° posto nelle J2 ha staccato anche lei un biglietto utile per Forlì. Rinviata al prossimo anno l’opportunità per le altre 5 ginnaste in gara, Lorenza Gargiulo della Ginnastica Sorrento, Janira Proto di Evoluzione Danza, Noemi Trotta e Lucia Podda della Poseidon, Mariafrancesca Abbati della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna.