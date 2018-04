Giochi matematici del Mediterraneo: il campione è un salernitano

All'Istituto Trifone di Montecorvino Rovella "i conti tornano". Calcolo dopo calcolo, l'alunno Gabriele Sibilia ha sbaragliato un'agguerrita concorrenza ed è diventato il campione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, organizzati a Palermo dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. L'alunno frequenta la classe prima della scuola secondaria di I grado e in finale nazionale era inserito in una élite di 86 partecipanti.

Matematica e... sax

"La matematica non sarà mai il mio mestiere", canta Antonello Venditti. Gabriele, poco più che adolescente, è troppo giovane e non ha ancora provato il brivido da "Notte prima degli esami". Però ha talento e con la musica è stato subito amore a prima vista, proprio com'è accaduto con la matematica. In questi mesi di preparazione alla finale di Palermo, infatti, non ha tralasciato nessuna disciplina, compreso il sax che studia nel corso ad indirizzo musicale al quale è iscritto.

Il commento

“E’ una grande soddisfazione per la nostra comunità scolastica – ha detto la dirigente dell’istituto “Trifone” professoressa Lea Celano – sapere che tra i nostri banchi siede un alunno così talentuoso. Il mio augurio è che Gabriele possa essere da traino per tutti i suoi compagni e stimolare così le tante belle intelligenze, che abbiamo nella nostra comunità scolastica, a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.