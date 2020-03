Giochi, in Campania nel 2019 sono stati spesi 1,85 miliardi di euro

Nel 2019, la spesa in giochi e scommesse registrata in Campania è stata di 1,85 miliardi di euro. Lo attesta Agipronews, che elabora il dato sul report dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. A trainare la spesa Napoli e provincia con oltre 964 milioni di euro, seguita da Salerno con 374 milioni di euro e Caserta con 325 milioni. Quarto posto per la provincia di Avellino con 109,9 milioni, Benevento ultima a 79,8 milioni.

Il dato nazionale

Leggera crescita dei giochi nel 2019: la spesa del gioco fisico e dell’online, nello scorso anno, è stata di 19,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto al 2018 (quando è stata pari a 18,9 miliardi di euro), mentre per il prelievo complessivo per l’erario è di 10,5 miliardi (+1%).