Lotta al gioco d'azzardo, le nuove disposizioni del sindaco di Castellabate

Lotta al gioco d'azzardo: ha firmato un’ordinanza contenente precise disposizioni sulla posizione in cui le sale gioco possono aprire e sugli orari in cui possono essere attive, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli.

I divieti

In particolare, risulta vietata l’apertura di sale gioco e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi a meno di 300 metri da istituti scolastici, asili, chiese, oratori, impianti sportivi e centri di aggregazioni giovanili, centri sociali. E ancora strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, strutture sanitarie, centri socio ricreativi. Le sale gioco possono essere attive dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20; gli apparecchi con vincita in denaro possono funzionare nei medesimi orari, tutti i giorni compresi i festivi.

Le norme

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro, il titolare è tenuto ad esporre un cartello in cui avverte del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo, mentre all’esterno, bisogna posizionare un cartello con gli orari di funzionamento degli apparecchi. Per i trasgressori, oltre alle sanzioni amministrative, può applicarsi per un periodo da 1 a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi. Qualora vi fosse recidività, si può sospendere l’attività per un periodo non inferiore a tre giorni consecutivi.