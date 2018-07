Lotta al gioco d'azzardo: l'ordinanza del sindaco di Castellabate

Siglata dal sindaco di Castellabate, l'ordinanza che limita l’orario di apertura e le delle sale da gioco e di scommesse e di funzionamento degli apparecchi per il gioco del territorio comunale. In sostanza, sarà consentito l’uso delle slot machine e l’apertura di attività per scommesse esclusivamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, festivi compresi. Vietata, dunque, anche l’apertura di punti gioco a meno di 300 metri dai luoghi sensibili, quali istituti scolastici, asili, chiese e luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, sociali e sanitari. Inoltre si sottolinea l’obbligo di esporre all’interno del locale e in posizione ben visibile un cartello con le avvertenze del rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita di denaro.

Lo scopo

Per i trasgressori sono previste sanzioni. La decisione, formalizzata con Decreto sindacale 11 del 5 luglio 2018, è in linea con la volontà di contrastare il devastante fenomeno del gioco d'azzardo patologico e il dilagare della ludopatia.

Parla il sindaco Costabile Spinelli