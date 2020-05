Tamponi per i giornalisti a rischio contagio: intesa con la Regione Campania

La Regione e l'Ordine dei Giornalisti della Campania hanno raggiunto un accordo per dare la possibilità di sottoporsi volontariamente a tamponi a quei giornalisti che, per documentare il Coronavirus, si espongono al rischio di contagio: cronisti, fotografi, tecnici-operatori iscritti all'Ordine della Campania che, per esclusivi motivi di servizio, certifichino lo stato di effettiva esposizione al rischio di infezione.

I dettagli

I tamponi saranno eseguiti nel prossimo fine settimana nella sede dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. "Un ringraziamento al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al direttore dell'Istituto Zooprofilattico Antonio Limone", scrive il presidente dell'Ordine Regionale della Campania, Ottavio Lucarelli.