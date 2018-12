Giornata della disabilità, i salernitani a sostegno della Magica Orchestra su Canale 5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sosteniamo, in occasione del 3 dicembre, giornata della disabilità, l'orchestra di questi 28 ragazzi speciali. La voce degli amici di Salerno arriva a Cremona, città che dà i natali alla Magica Orchestra, per avvolgere in un caldo abbraccio i giovani, talentuosi artisti che stasera, 1 Dicembre, alle ore 21.15, su Canale 5, saranno protagonisti della finale di "Tu si que vales".