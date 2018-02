Giornata diocesana della Misericordia: appuntamento in Cattedrale

In occasione della Giornata diocesana della Misericordia, in programma il 27 febbraio, Monsignor Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, presiederà la Celebrazione delle Penitenza alle ore 19.30 in Cattedrale. Parteciperà anche fratel Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose. Dalle ore 18 sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione.

“La misericordia è ciò attraverso cui Dio si offre a noi per colmare i nostri limiti e le nostre mancanze, per perdonare i nostri errori, per riportarci sulla strada della giustizia e della verità. La comunità cristiana, pur con tutti i limiti umani, passa necessariamente attraverso l'esperienza della misericordia di Dio, del suo perdono”. Queste le parole di Papa Francesco. E' con questo spirito, sollecitato dal Pontefice, che l’Arcivescovo invita tutti i fedeli dell’Arcidiocesi ad approfittare di questo momento di grazia inserito nel tempo quaresimale.