La rinnovata arte del barbiere: a Salerno la giornata formativa della CLAAI

Le tecniche tradizionali e le nuove tendenze dell’arte del taglio saranno al centro della giornata formativa dedicata ai barbieri, in programma lunedì 29 ottobre, organizzata dalla CLAAI Imprese (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno. Il corso è realizzato in collaborazione con l’Accademia Barbieri Italiani che, da tempo, si dedica alla formazione professionale di quanti già lavorano nel settore ed intendono esercitare con vera professionalità questo antico mestiere, apprendendone le tecniche. «Troppo spesso l’arte del barbiere viene insegnata ed esercitata anche da chi non ha maturato una vera e propria esperienza sul campo – evidenzia il maestro Dino Candelà, che si occuperà del corso di Salerno -, ma come ogni arte artigiana, anche questa, deve essere tramandata». La figura del barbiere ha subito molte evoluzioni nel corso del tempo ed attualmente sta vivendo una nuova era fatta di prestigio e tendenza, a cavallo tra la tradizione del passato e la modernità del presente. E’ per questo che durante la giornata formativa della CLAAI ci sarà un approfondimento dedicato alla storia di questa arte, che ha origini molto antiche. Dalla tradizione, si passerà poi alle nuove tendenze moda, passando per le tecniche di rasatura, quelle di modellatura barba e dei vari tipi di taglio. Il corso dell’Accademia Barbieri Italiani, organizzato dalla CLAAI, si svolgerà a Salerno lunedì 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 13, presso la Camera di Commercio di Salerno-Via Salvador Allende 19-21.