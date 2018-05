Evento Gratuito patrocinato da: ONU , UNESCO, Y.A.N.I E COMUNE DI SALERNO

Il 21 Giugno 2018 al Parco Mercatello di Salerno, in occasione della giornata internazionale dello Yoga , La Tripadma Yoga organizza, per festeggiare questa antica disciplina, l'evento Gratuito, che sarà un'occasione utile a tutti per sperimentare , conoscere e approfondire insieme la scienza dello Yoga.



Dal 1970, il 21 giugno si festeggia la

Giornata Mondiale dello Yoga

.

Il 21 giugno (solstizio d'estate) è anche l'occasione per tutti i praticanti di yoga (e non solo) di celebrale questa antichissima e straordinaria disciplina. Nata dall’uomo per l’essere umano affinché nel benessere del corpo nell'equilibrio della mente e nell'armonia dello spirito possa entrare in contatto con la propria natura reale e vivere serenamente e consapevolmente la propria esistenza

Il 21 giugno è un'occasione per chi già pratica yoga di festeggiarlo, mentre è un'ottima occasione per chi non lo conosce di scoprire questo mondo.

Evento Gratuito