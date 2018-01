Giorno della Memoria, cerimonia alla Consulta Provinciale degli Studenti

E’ in programma per lunedì 22 gennaio, alle 11, all’interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno (Convitto Nazionale Tasso - sala Fadda), la cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria, per ricordare la tragedia della Shoah. Alla manifestazione parteciperanno Autorità, Istituzioni civili e militari, rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Prenderà attivamente parte alla cerimonia, ovviamente, la Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno.

Il Prefetto Salvatore Malfi consegnerà tre "Medaglie d'Onore" conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di cittadini della provincia di Salerno che durante l'ultimo conflitto mondiale furono deportati ed internati nei lager nazisti. Le medaglie saranno consegnate ai familiari.