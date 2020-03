Giornata Mondiale dell'Autismo: il Comune di Salerno alla campagna “Light It Up Blue"

“Un bambino autistico ha bisogno d’amore, ascolta il tuo cuore e imparerai a vedere il mondo dal suo punto di vista”. Il Comune di Salerno, l’assessorato delle politiche sociali tramite l’assessore Nino Savastano e la Cooperativa “Giovamente” come ogni anno aderiscono alla campagna internazionale “Light It Up Blue” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e stimolare l’impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca.

L’iniziativa

Quest'anno, anche se questa grave pandemia sta costringendo a rimanere a casa non possiamo fermare la sensibilizzazione su questo tema così importante dicono i promotori che aggiungono: “Il nostro pensiero va soprattutto alle tante famiglie che sono in questo momento in casa con i propri figli autistici, dove la gestione sta diventando difficile e incontrollabile. Questa pagina difficile della nostra storia, sia un momento per ricordare che queste famiglie vanno aiutate e sostenute tutto l’anno. I casi di autismo sono aumentati notevolmente negli ultimi dieci anni, a causa del maggiore riconoscimento della condizione all’interno della comunità medica e tra i genitori, alle modifiche dei criteri diagnostici internazionali e alle migliori pratiche diagnostiche”

La curiosità

Ed ecco che nasce il progetto cucina qualcosa di buono attraverso la quale sarà mostrato cosa hanno creato i bimbi di “Life is A Game Autisms”. E, inoltre, la sera del 2 aprile, alle 21, un condominio di Parco Monticelli a Fuorni, si è proposto di illuminarsi di Blue.

