"Giornata mondiale della Vista”: visite gratuite e nuova sede Uici a Scafati

In occasione della “Giornata mondiale della Vista” la Sezione Territoriale Uici di Salerno ha organizzato, per giovedì 11 ottobre alle ore 10, un’iniziativa presso l’Aula Magna del liceo scientifico “Caccioppoli” situato in via D.Velleca n.56 a Scafati. L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Salerno da oltre 20 anni opera in questa attività di sensibilizzazione nel campo della prevenzione della cecità. Quest’anno la Giornata Mondiale della Vista ha il seguente titolo: “Guarda che è importante”.

Il programma

Alle ore 10 si svolgere un incontro seminariale con gli alunni e i docenti del liceo: saranno presdenti il medico oculista-responsabile Uici Salerno Francesco Scozia insieme ai dirigenti nazionali, regionali e provinciali; alle 11 è previsto lo screening oculistico gratuito ad alunni, docenti e personale didattico; alle 15.30 vi sarà l’inaugurazione della sede di rappresentanza zonale Uici presso i locali della parrocchia “San Francesco di Paola” situata in Corso Nazionale a Scafati; alle 16.30 prenderà il via lo screening oculistico gratuito rivolto alla cittadinanza.