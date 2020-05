Giornata mondiale igiene delle mani: il Ruggi aderisce al progetto

Il Ruggi di Salerno aderisce alla edizione 2020 della "Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”. L'Oms propone da cinque edizioni l'appuntamento annuale per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani nella pratica clinica. In questo momento, il tema è di stringente attualità.

I dettagli

La campagna “Save lives: Clean Your Hands” mira a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria e di “avvicinare le persone” alla cultura dell’igiene delle mani a livello globale. Per il 2020 con lo slogan “Nurses and Midwives, clean care is in your hands” ribadisce il ruolo cruciale svolto da infermieri e ostetriche nel prevenire le infezioni nonché per il rafforzamento di sistemi sanitari di qualità. Anche quest’anno la Direzione Strategica dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, conferma l’adesione al Network Mondiale, credendo fortemente che iniziative di prevenzione e sensibilizzazione possano permettere di migliorare la sicurezza dei pazienti, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori. Verranno distribuiti flaconcini da 80 ml di gel igienizzante mani.