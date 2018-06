Giornata Mondiale del Rifugiato: in piazza i Centri Sprar del Consorzio “La Rada”

Cinque Comuni del Salernitano ed uno dell’Avellinese pronti a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato. A Fisciano, Ottati, Ogliastro Cilento, Piaggine, Torre Orsaia e Lacedonia (gestito dalla cooperativa Città della Luna) è tutto pronto per festeggiare la buona accoglienza e l’integrazione di uomini, donne e bambini in fuga da violenza, guerre e carestie. “Proteggere, promuovere ed integrare” sono le parole che migranti e cittadini prendono in prestito da Papa Francesco per mandare un messaggio a chi ancora stenta ad accettare l’accoglienza, a chi non ci crede e soprattutto a chi non la promuove. Gli appuntamenti sono previsti per domani, mercoledì 20 giugno 2018.

I numeri

Sono sei i centri d’accoglienza gestiti dal Consorzio La Rada sul territorio regionale campano. Cinque di questi si trovano in provincia di Salerno ed accolgono prevalentemente minori non accompagnate e piccoli nuclei familiari. Questo il dettaglio: il Centro Sprar di Piaggine ospita 16 persone di cui 3 uomini, 3 donne e 10 bambini; il Centro Sprar di Fisciano ospita 35 persone di cui 5 uomini, 9 donne e 21 bambini; il Centro Sprar di Torre Orsaia ospita 13 persone di cui 2 uomini, 4 donne e 7 bambini; il Centro Sprar di Ogliastro Cilento ospita 11 persone di cui 4 uomini, 4 donne e 3 bambini; il Centro Sprar di Ottati ospita 11 persone di cui 3 uomini, 3 donne e 5 bambini. L’unico Centro Sprar dell’Avellinese, a Lacedonia, ospita 15 ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Le iniziative

Fisciano / A partire dalle 17.30 i Giardini “Rocco Napoli” della frazione Penta, accoglieranno i festeggiamenti che avranno inizio con l’apertura degli stand dove i protagonisti saranno le treccine africane, nail art nigeriana, animazione per bambini ed un laboratorio di educazione ambientale. Alle 19 è in programma l’intervento del sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che introdurrà le testimonianze di una famiglia accolta nel progetto Sprar di Fisciano. Alle 19.30 spazio allo spettacolo con balli nigeriani, canti, drama recital ed esibizioni rap. La serata chiuderà con un buffet.

Ottati /Alle 11 la comunità di Ottati parteciperà, presso l’area naturalistica “Le Cascate dell’Auso” di Sant’Angelo a Fasanella, al battesimo della piccola Daniela Otoghile, accolta insieme alla sua famiglia mel locale centro Sprar. Alle 13 interverrà il sindaco di Ottati Eduardo Doddato che parteciperà al pranzo conviviale. Alle 16 le famiglie accolte si racconteranno, presso la chiesa Santissima Annunziata, attraverso narrazioni, letture ed altre espressioni artistiche.

Ogliastro Cilento / Run for integration Ogliastro Accoglie II Edizione e Sorriso a ritmo in concerto sono, invece, le attività previste a partire dalle 18.00 in piazza Europa dove sono previste l’accoglienza e le iscrizioni alla gara podistica. Alle 18.30 spazio a un laboratorio di musica a cura dell’associazione “Sorriso a ritmo”. Alle 19 via alla gara podistica – una staffetta 4x1000 per la pace e convivenza dei popoli – con partenza dal crocevia di via San Leonardo e via Cilento con arrivo in piazza Europa dove sarà presente il sindaco Michele Apolito che presiederà le premiazioni. Alle 20.30 concerto e piccolo buffet.

Piaggine/ Doppio appuntamento per le celebrazioni che avranno inizio domani alle 20.00 presso la sala polifunzionale in piazza Umberto I, 9 dove sarà proiettato il docu-film di Yann Arthus-Bertrand “Human”. Le attività riprenderanno domenica 24 giugno alle 15 con “Camminann assiem”, la passeggiata itinerante che da piazza Umberto I condurrà verso il centro storico e ritorno. Alle 17.30 sarà la volta del laboratorio di pittura creativa con animazione, djset e un piccolo buffet. La giornata sarà anche l’occasione per raccogliere fondi, su base di contributo libero e volontario, per l’acquisto di strumenti musicali necessari per avviare attività musicali integrative aperte e tutti.

Torre Orsaia / Ritrovo alle 17in piazza Padulo con caccia al tesoro e merenda dedicate a tutti i bambini. Alle 19 per i più grandi, aperitivo multietnico, musica e biblioteca vivente.

La presidente Elena Silvestri: