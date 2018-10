"Giornata nazionale del Risveglio dal Coma": la ricorrenza presso la "Matteo Mari"

Questa mattina, presso il IV Circolo Didattico Matteo Mari di Salerno, si sono tenute le celebrazioni per la XX Giornata Nazionale del Risveglio dal Coma. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Gli Amici di Luca Bologna, tramite la rappresentante locale Anna Gambaro, terapista del Campolongo Hospital, e dalla dirigente scolastica Flavia Petti, ha visto il volo di tantissimi palloncini bianchi, simbolo di risveglio, ai quali sono stati attaccati dei bigliettini preparati dai piccoli alunni della scuola Matteo Mari. Tanta partecipazione e commozione per quello che, nel corso degli anni, è divenuto un appuntamento fisso per i bambini del IV Circolo.

