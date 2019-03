Giornata di Primavera FAI, il sindaco di Salerno: "Iniziativa meravigliosa"

Tutto pronto per le giornate Fai di Primavera, nel salernitano. In questo week-end, infatti, sarà possibile visitare luoghi solitamente non aperti al pubblico: 15 beni pubblici e 7 dimore. Entusiasta, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli:

Un fine settimana fantastico a Salerno. Sabato 23 e Domenica 24 dedicati alla Giornata di Primavera FAI che permetterà di visitare alcuni tra i siti più belli del nostro patrimonio artistico e culturale. Il Comune di Salerno sostiene questa meravigliosa iniziativa che coinvolge i cittadini nella scoperta ed in azioni concrete di difesa della belleza. Mi congratulo con gli organizzatori, i volontari che permetteranno l'apertura dei siti ed in special modo con i giovani che svolgeranno il ruolo di Ciceroni per concittadini e visitatori. Il programma lo trovate sul sito www.giornatefai.it. Tutte le visite sono bellissime, ma la possibilità di salire sulla cupola maiolicata della Chiesa dell'Annunziata ( restaurata dal Comune di Salerno ) è davvero emozionante.