“Le Giornate della Salute” a Corleto Monforte: ecco il programma

L’amministrazione comunale di Corleto Monforte, guidata dal sindaco Antonio Sicilia, su iniziativa dell'assessore Giuseppe Ruberto e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Serre e con l’Istituto Comprensivo Statale di Castelcivita, promuove “Le Giornate della Salute” in programma per sabato 12 e domenica 13 maggio

Il programma

“Proteggi i bambini, costruisci il futuro!”: nel pomeriggio di sabato 12 maggio dalle 17 lezione informativa sulle manovre salvavita in età pediatrica e sonno sicuro a cura degli istruttori Croce Rossa Italia. L’incontro che si terrà nella sala polifunzionale “G. Giuliano”, presso la sede municipale, avrà il fine di promuovere, pubblicizzare e divulgare la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatriche atte alla liberazione delle vie aeree di un bambino o di un lattante da un corpo estraneo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine territoriali, ed in particolar modo ai genitori degli alunni, ai docenti, e personale ATA dell’Istituto Comprensivo Statale di Castelcivita per i Comuni di Corleto Monforte, Ottati, Roscigno e Sant’Angelo a Fasanella. “Giornata di prevenzione, tutelare e proteggere la salute e la vita!”: nella mattinata di domenica 13 dalle 9 alle 13 in Piazza Municipio, la Comunità di Corleto sarà coinvolta in una rilevante iniziativa di prevenzione delle malattie per meglio affrontare le sfide a tutela della salute. Tale attività, a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Serre, sarà rivolta ai cittadini interessati a sottoporsi gratuitamente ad una serie di esami quali elettrocardiogramma, audiometria, spirometria e saturazione, test metabolici e determinati esami ematici.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale sta lavorando per la realizzazione del progetto “CorletoCardioprotetto” e ad una serie di iniziative rivolte alla Comunità, ai giovani in particolar modo, connesse ad una corretta alimentazione, ai disturbi, alla prevenzione e agli stili di vita, ovvero, al cibo come fonte di benessere e longevità per garantire una buona salute psicofisica. Particolare attenzione sarà rivolta al mondo femminile per favorire una maggiore consapevolezza e sensibilità in tema di prevenzione e cura delle principali patologie femminili.