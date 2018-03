Giornate sulla sana alimentazione: protagonista il Carciofo di Paestum Igp

Grande successo per le Giornate sulla sana alimentazione, tutela dell'ambiente e produzioni tipiche, dirette a studenti di scuole primarie, secondarie e superiori. Il protagonista delle giornate è stato il Carciofo di Paestum IGP delle aziende Terra Orti, l'organizzazione di produttori guidata dal Presidente Alfonso Esposito e dal Direttore Emilio Ferrara, da sempre in campo per diffondere la cultura della sana alimentazione nei giovani.

L'iniziativa

Lo scopo della manifestazione è di formare una generazione di consumatori attenti e consapevoli ma che sia anche capace di orientare gli acquisti di alimenti dei genitori verso prodotti più sani ed in particolare verso il carciofo di Paestum IGP. Durante queste giornate formatori specializzati hanno trasmesso ai giovani studenti una serie di semplici informazioni volte a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi produttivi, delle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei prodotti a marchio come il Carciofo di Paestum IGP. Centinaia di bambini in questi giorni hanno seguito con entusiasmo le dimostrazioni pratiche della Chef Helga Liberto, che ha insegnato loro a preparare piatti a base di Carciofo di Paestum IGP, che poi i ragazzi hanno degustato.

Le prossime tappe

Lunedì 26 marzo I.C. Montecorvino Pugliano - Elementari - Montecorvino Pugliano (SA), martedì 27 marzo I.C. Montalcini - Medie e Elementari - Salerno (SA), mercoledì 28 marzo I.C. Pontecagnano - Medie - Pontecagnano (SA), lunedì 16 aprile l’I.C. Pontecagnano - Elementari - Pontecagnano (SA), martedì 17 aprile I.C. Montecorvino Pugliano - Medie - Montecorvino Pugliano (SA), mercoledì 18 aprile ProfAgri - Scuole superiori - Castel San Giorgio (SA), giovedì 19 aprile ProfAgri – Scuola superiori - Capaccio (SA), lunedì 23 aprile ProfAgri - Scuola superiore – Salerno (SA), martedì 24 aprile ProfAgri - Scuola superiore - Angri (SA), giovedì 26 aprile ProfAgri - Scuola superiore - Battipaglia (SA), mercoledì 2 maggio ProfAgri - Scuola superiore - Sarno (SA), giovedì 3 maggio I.C. Salvemini - Medie - Battipaglia (SA), venerdì 4 maggio I.C. Salvemini - Elementari - Battipaglia (SA), lunedì 7 maggio l’I.C. Salvemini - via Etruria - Elementari - Battipaglia (SA), martedì 8 maggio presso I.C. Salvemini - via Etruria - Medie - Battipaglia (SA).