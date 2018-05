Roccapiemonte, il taglio del nastro delle giostre per bimbi diversamente abili

"Il gioco è il sorriso di ogni bambino" a Roccapiemonte. Così il sindaco Carmine Pagano annuncia che venerdì 18 aprile, dalle ore 11:30, si terrà la cerimonia di inaugurazione delle nuove aree attrezzate con giostrine per bambini diversamente abili negli spazi dedicati ai più piccoli, in Via Rocca San Quirico e in Via della Pace.

Il programma

L'evento principale si terrà al al parco giochi di Via della Pace alla frazione Casali con l'animazione per i bambini curata da Giamburrasca Village. I lavori sono in fase di ultimazione e stamane è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del vice Sindaco Alfonso Trezza, dell'Assessore Roberto Fabbricatore e dei Consiglieri Comunali Valeria Pagano, Sabato Grimaldi e Luigi Lanzara. Curiosità.