Esame di stato per avvocati: copia la prova integralmente, giovane di Sarno a processo

Dovrà affrontare il processo per aver copiato integralmente l'elaborato della prova scritta all'esame di stato per avvocato, nel dicembre del 2015: il giovane, residente a Sarno ma aspirante legale presso il foro di Nocera Inferiore ha presentato come proprio un compito di diritto penale, in realtà opera di altri.

L'accertamento risale al 2016. Non si tratta dell'unico caso in materia: accertamenti in corso.