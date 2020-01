Studente cade lungo l'argine del Fiume Testene: dramma sfiorato ad Agropoli

Tensione, stamattina, in via De Gasperi, ad Agropoli. Un giovane studente è precipitato lungo l'argine del Fiume Testene, dove era in compagnia di altri amici. Come riporta Infocilento, pare, da una prima ricostruzione, che il malcapitato abbia perso l’equilibrio mentre si trovava seduto su un muretto laterale.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri. Fortunatamente, le condizioni del ragazzo non risultano gravi. Si indaga.