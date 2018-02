Si scaglia contro un portone, danneggiandolo: fermato a Baronissi

Tensione a Baronissi, nella notte. Come riporta Zerottonove, alcuni residenti si sono destati per via dei rumori molesti provocati da un ragazzo in evidente stato di agitazione, in via Berlinguer. Il giovane si sarebbe scagliato contro un portone, danneggiandolo.

L'intervento

Sul posto, dunque, i soccorsi del 118 e i carabinieri: senza non poche difficoltà, il ragazzo è stato dunque trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi e d’Aragona per le cure del caso.