Ravello: giovane senza patente e targa non si ferma all'Alt, ferisce un vigile e fugge

A spasso, senza patente, sulla sua moto da cross, priva di targa. Ieri pomeriggio, a un giovane del posto è stato intimato l’alt da parte di un agente della Polizia Locale che si trovava in Via Lacco, a Ravello. Come riporta Il Vescovado, alla vista del maresciallo , il 22enne, persona già nota alle forze dell’ordine, ha voltato immediatamente, ritornando indietro. Ma, dopo pochi metri, è caduto al suolo.

Il fatto

Raggiunto dal Vigile Urbano, ne è scaturita una colluttazione culminata con la fuga del giovane che, rimettendosi sulla moto, è andato via lungo le scale di via d’Andrea. Del fatto, sono stati informati i carabinieri.