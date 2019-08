Malore sulla A2, a Sala Consilina: giovane soccorso dalla Polizia Stradale

Malore in autostrada, poco prima dello svincolo di Sala Consilina, per un uomo, ieri. Il malcapitato è stato salvato da due agenti della Polizia Stradale, lungo l’A2 del Mediterraneo.

Il fatto

Il giovane aveva parcheggiato in una area di sosta l'auto, poggiandosi sul guardrail, per poi svenire. A notarlo, due agenti che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, andato in ipoglicemia: i sanitari del 118, dunque, hanno soccorso il malcapitato. Tanto spavento.