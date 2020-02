Tensione in un minimarket a Santa Maria di Castellabate: 18enne in ospedale

Tensione, all'interno di un minimarket, nel tardo pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate. Un 18enne di origini straniere, in evidente stato di agitazione, ha suscitato panico tra i presenti che hanno allertato i carabinieri e i sanitari del 118.

Il caso

Il giovane è stato dunque condotto all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per gli accertamenti del caso. Il ragazzo non sarebbe nuovo a simili comportamenti, probabilmente per via di un disagio psicologico.