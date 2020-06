Si ustiona mentre tenta di accendere il barbecue: giovane di Sant'Arsenio al Cardarelli

Tensione, nella tarda mattinata, a Sant’Arsenio: un ragazzo si è gravemente ustionato mentre tentava di accendere il barbecue.

I soccorsi

Il malcapitato, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto presso l'ospedale di Polla, ma poi, per via della gravità delle ferite, è stato ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, in eliambulanza. La domenica all'insegna del relax, insomma, si è trasformata in un incubo per il giovane.