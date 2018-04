Funerali di Giovanni Toriello: lacrime, palloncini bianchi e striscioni

Lacrime, striscioni, palloncini. Così Bellizzi ha voluto ricordare Giovanni Pio Toriello, durante i suoi funerali. Giovanni era un acceso tifoso della Salernitana ed i supporter di Bellizzi lo hanno ricordato in stile ultras. Vernice granata su stoffa bianca: "Giovanni vive". Tanti palloncini bianchi hanno accompagnato l'ingresso e l'uscita del feretro nella chiesa di Bellizzi, stracolma di gente ma anche di dolore. Sulla pagina facebook del giovane investito dal treno a Pasquetta e poi morto in ospedale sono comparsi messaggi di cordoglio e dediche toccanti. "Il terzo piano a scuola non sarà più lo stesso", scrivono alcuni compagni di classe.