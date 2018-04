"Noi ragazzi ci sentiamo immortali": lacrime e messaggi per Giovanni Toriello

Messaggi, lacrime, ricordi che prendono forma sulla bacheca facebook di Giovanni Toriello, 19enne morto per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal treno. Da brividi la dedica dell'amico Paolo: “A 19 anni noi ragazzi ci sentiamo immortali - scrive -, ci illudiamo che la morte non possa nemmeno sfiorarci perché abbiamo ancora una vita lunghissima da vivere, ricca di sogni, di progetti, di avventure, di amici a cui vogliamo bene e con una famiglia che ci sostiene. Con la tua scomparsa torniamo tutti ad essere comuni mortali, a cui sono stati strappati sogni, progetti, ma soprattutto a cui è stato strappato un amico, un amico prezioso che a suo modo sapeva essere presente in ogni momento, sapeva farti sentire l’amico più stretto che avesse, sapeva svoltarti la giornata con la sua allegria e la sua spensieratezza. Voglio ricordarti così e voglio che tutti ti ricordino così, come un ragazzo pieno di allegria e di voglia di vivere, pieno di ambizioni e progetti come tutti noi. Ma sappi che non sei volato via solo perché hai portato con te un pezzetto di cuore di ognuno di noi”.