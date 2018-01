Giovedì 18 gennaio al Monkey di Battipaglia unica tappa campana dell’ “Io e Veronica”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo tanti anni di gavetta e la meritata notorietà seguita alla partecipazione a X-Factor 2016, Veronica Marchi, cantautrice, polistrumentista, vocal coach e produttrice veronese, sarà protagonista di “Io e Veronica”, il tour organizzato da Freecom in collaborazione con Doc Live, che giovedì 18 gennaio 2018 farà tappa – l’unica in Campania – al Monkey (via M. Ripa 39, ore 22) di Battipaglia (SA). Veronica, per la prima volta alla chitarra elettrica, presenterà i brani degli ultimi due dischi, “La guarigione” e “coVer”, riarrangiati in una chiave inedita, epurata dalla venatura folk che ha caratterizzato il suo percorso artistico, per virare verso sonorità sperimentali. In scaletta anche alcune anticipazioni del nuovo album di inediti prodotto da Stefano Giungato la cui uscita è prevista per settembre 2018. Infoline: 320 895 1045 --- Dopo X Factor, Veronica si è dedicata soprattutto alla produzione di altri artisti. Per Marta Mason ha scritto il singolo “I walk alone”, uscito in digitale il 7 luglio, e presto usciranno altre produzioni dallo studio che Veronica ha appena preso in gestione “Osteria futurista”. Come autrice ha da poco iniziato a collaborare con Giua (Sugar) e Stefano Paviani (Eclectic Music / Curci Edizioni). Il tour si concluderà in Piemonte, ad Alessandria, il 27 gennaio.