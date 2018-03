Giovedì Santo a Salerno: chiese gremite, a San Demetrio la lavanda dei piedi ai senzatetto

Gremite, le chiese salernitane, per la messa del Giovedì Santo: dopo la toccante lavanda dei piedi, infatti, i fedeli si sono raccolti in preghiera dinanzi agli allestimenti del banchetto che ricorda l'Ultima cena di Gesù.

La lavanda dei piedi ai senzatetto

In particolare, presso la chiesa San Demetrio, guidata dal parroco monsignor Mario Salerno, protagonisti della lavanda dei piedi sono stati, tra gli altri, i senza fissa dimora presi a cuore dall'associazione Venite Libenter, capitanata da Rossano Daniele Braca ed impegnata nell'accoglienza e negli aiuti per chi non ha un tetto sulla testa, nè una mano amica a cui potersi aggrappare. Emozioni, durante la rievocazione del gesto compiuto da Gesù in occasione dell'Ultima Cena. Attendendo la soluzione definitiva per la loro sistemazione, in vista dell'imminente chiusura del dormitorio provvisorio che li ha ospitati per l'emergenza gelo, dunque, i senzatetto hanno potuto vivere momenti di commozione sull'altare, accanto al presidente Braca che continua con tenacia a lottare per garantire loro una vita più dignitosa. Sorrisi e occhi lucidi tra tutti i presenti.



