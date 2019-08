Incidente a Giovi: ecco le condizioni di salute dei quattro feriti

Restano gravi le condizioni del medico dell'Asl Bruno Scannapieco, vittima di un incidente stradale, precipitato con l'auto in località Giovi Montena, insieme a sua moglie, la dottoressa Maria Russo, la figlia e un'amica di famiglia. Quest'ultima è in condizioni gravissime, come il medico.

L'aggiornamento

La pediatra Maria Russo è stata operata al bacino. La figlia 28enne è in ripresa: si è ferita al braccio. Gli altri figli della coppia sono ritornati in queste ore a Salerno, d'urgenza dalle vacanze. E' pressante la richiesta di sangue.

La veglia di preghiera

Stasera alle ore 20 si terrà una veglia di preghiera organizzata da alcuni gruppi parrocchiali, all'interno della Cappella dell'Ospedale.