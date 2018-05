Giro d'Italia nella Valle dell'Irno, due auto entrano in contatto: lieve rallentamento

Tutto è filato liscio, tra applausi e sguardi sorridenti, per il passaggio del Giro d'Italia nel salernitano. Ma non è mancato un fuoriprogramma: ad Acquamela di Baronissi due auto deputate al trasporto di biciclette sostitutive sono entrate in contatto durante il passaggio della carovana rosa, come riporta Zerottonove.

Il fatto

In particolare, due veicoli situati in coda alla carovana rosa sono entrati in contatto, in modo fortuito, causando il momentaneo rallentamento della circolazione. L’impatto, che fortunatamente non ha creato danni rilevanti, si è sviluppato nella porzione di Via dei Due Principati, in prossimità dello svincolo che conduce ad Aiello. Sul posto è stato immediato l’intervento degli agenti di Polizia che hanno provveduto a ripristinare la situazione di normalità.