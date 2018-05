Giro d'Italia, scuole chiuse e provvedimenti ad hoc anche a Capaccio Paestum

Anche a Capaccio Paestum le scuole restano chiuse, in occasione del Giro d'Italia. La carovana rosa attraverserà la Città dei Templi sabato in occasione dell´ottava tappa che condurrà i corridori da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano: il sindaco Franco Palumbo ha disposto, dunque, la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado (medie) di Capaccio Scalo e di Licinella nonché dell´istituto scolastico alberghiero (ex Ambassador) di Santa Venere. Chiusura anticipata, invece, alle 12 per gli studenti del liceo scientifico di Capaccio Scalo e per quelli dell´istituto alberghiero di Gromola.

La motivazione

Tale provvedimento è legato alla chiusura della strade interessate dal passaggio della carovana rosa, onde evitare problemi alla circolazione veicolare in coincidenza con l´uscita dei ragazzi dalle scuole.