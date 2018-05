Arriva il Giro d'Italia, chiudono le strade a Salerno: la mappa

In vista della tappa salernitana del 101esimo Giro d’Italia, prevista per il 12 maggio, l’Ufficio Traffico e Segnaletica del Comune di Salerno ha adottato un dispositivo di traffico per gli automobilisti.

La mappa

Le strade chiuse al transito saranno la Litoranea di via Wenner, via Wenner, via Salvador Allend, via Clark, via Leucosia, traversa Romano, Piazza M.Grasso, via Trento, via Posidonia, via M.Freccia, via Torrione, via Settimio Mobilio, via Silvio Baratta, via Irno, Ponte Rowen, via Gramsci. Dalle ore 6 del 12 maggio, in queste strade sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli; dalle 13 fino all’avvenuto passaggio della carovana ciclistica, invece, entrerà in vigore il divieto di transito sempre per tutti i veicoli.