Giro di prostituzione a Battipaglia: sconto di pena in Appello per i vertici

Due organizzazioni criminali, albanese e rumena, gestivano la prostituzione tra la foce del Tusciano e la zona Lago a Battipaglia. Ieri la Corte d’Appello di Salerno - riporta La Città - ha rideterminato in tre anni di reclusione (4 anni in primo grado) la pena per i fratelli Vistol e Kristian Sulejmani, che erano considerati i capi del cartello albanese. Sconto di pena anche per Nuard Kekanay , sodale dei fratelli Sulejmani nella gestione delle ragazze, che è stato condannato a due anni (pena sospesa). Due anni è anche la condanna inflitta in appello a Mihai Gheorghe Razvan , detto “Rosario”. È stato respinto, invece, il ricorso proposto da Adam Carol , detto “Boby”, che fu condannato a 3 anni e 3 anni e 4 mesi dai giudici della seconda sezione penale di Salerno.