Il Giudice di Pace di Salerno si trasferisce a Palazzo di Giustizia: c'è il via libera ministeriale

Gli uffici del Giudice di Pace si trasferiscono, ufficialmente, all’interno del Palazzo di Giusitizia situato sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno. Il via libera è arrivato da una determina ministeriale indirizzata alla presidente della Corte di Appello Iside Russo, nella sua qualità di presidente della Conferenza Permanente.

Il trasferimento

L’immobile dov’è attualmente collocato, infatti, si trova in gravi condizioni strutturali che, più volte, anche nei mesi scorsi, sono state segnalate in primis dagli avvocati. Con la determina è stato autorizzato anche lo spostamento della Scuola di Formazione del personale giudiziario, dall’attuale sede di via Rafastia al Palazzo di Giustizia di Corso Garibaldi, come auspicato dalla Conferenza Permanente. “La nuova collocazione del Giudice di Pace – si legge in una nota della Corte d’Appello - rientra nel più ampio percorso di razionalizzazione degli immobili adibiti ad uffici giudiziari salernitani, che appena tre anni fa contavano ben nove unità e che a breve, oltre al complesso della Cittadella, saranno ridotte tre”.