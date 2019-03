Giungano dice addio a Franco Palumbo: bagno di folla ai funerali

Giornata di lutto e di dolore, oggi, a Giungano dove familiari, amici, conoscenti e tanti elettori hanno dato l’ultimo saluto a Franco Palumbo, sindaco del piccolo paese salernitano per circa quindici anni.

I funerali

La camera ardente è stata aperta all’interno del Municipio ed ha visto la presenza di centinaia e centinaia di persone. Il feretro, successivamente, è stato condotto nella chiesa della Santissima Maria dell’Assunta accompagnata dai gonfaloni della Provincia e di Giungano e Capaccio Paestum, i due comuni che Palumbo aveva guidato come sindaco. Ad officiare le esequie è stato don Franco Facchini, cappellano della Legione Carabinieri Campania. Commoventi le parole della figlia Sabrina, del sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti, dell’ex consigliere comunale capaccese Giovanni Piano, del capitano Francesco Manna, comandante della Compagnia di Agropoli, che ha letto la preghiera del carabiniere. Subito dopo, la bara si è diretta verso il cimitero di Giungano dove Palumbo riposerà in pace dopo aver combattuto per mesi contro una brutta malattia.