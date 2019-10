Cade dalla scala mentre raccoglie le olive: muore 81enne a Giungano

Tragedia, oggi pomeriggio, in località Teglie a Capaccio Paestum, dove un anziano di 81 anni, Giuseppe Pagano, è deceduto per cause in corso di accertamento.

Il dramma

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse raccogliendo delle olive su un albero quando, improvvisamente, è caduto accidentalmente da una scala. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che cercato di rianimarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Dolore nella comunità.