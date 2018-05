Regione Campania, rimpasto in Giunta: c'è anche l'ex procuratore Roberti

Rimpasto per la Giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania ha assegnato a Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, la delega alle politiche per la sicurezza. In Giunta anche Bruno Discepolo, con delega all'Urbanistica, Ettore Cinque, con delega al Bilancio, Gerardo Capozza, delega alle attività produttive. Amedeo Lepore consigliere del presidente per le Zes della Campania.

I commenti

“Roberti assessore? Per la grande stima alla persona e per il ruolo che ha svolto da magistrato spero non accetti di fare l’assessore in una giunta partitica e mai come ora di parte”. Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania su twitter commenta il rimpasto. Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia, ha aspramente criticato la delega affidata da De Luca a Roberti. Lo ha fatto con un post su facebook. Eccolo: "Ma il dubbio che gli arbitri non siano terzi è legittimo? Roberti ha guidato la Procura di Salerno dal 2009 al 2013. Ottimo magistrato ma è opportuno? Poi mi chiedo: si legano a De Luca prima, durante o dopo?". Roberto Celano, consigiere comunale salernitano auspica che "Roberti non accetti". Aggiunge e chiarisce attraverso facebook: " L'ex Procuratore Capo di Salerno (De Luca era all'epoca Sindaco del capoluogo) nominato Assessore regionale dall'imputato Governatore De Luca. Il figlio dell'attuale Procuratore Capo candidato Pd a Sindaco di Campagna col sostegno attivo della famiglia De Luca.... ma un po' di opportunità per apparire, oltre che, si spera e si è convinti, per essere, anche terzi?".