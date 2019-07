Procura di Salerno, il Csm propone Giuseppe Borrelli come nuovo capo

Giuseppe Borrelli sarà presto il nuovo capo della Procura della Repubblica di Salerno. La decisione è arrivata questa mattina da parte della Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura che ha proposto la sua nomina al plenum all’unanimità. Borrelli, attuale procuratore aggiunto di Napoli, per potersi insediarsi dovrà attendere il parere del ministro della Giustizia e il voto del plenum, da cui, però, non dovrebbero arrivare sorprese.

La bufera

La nomina di Borrelli è la prima decisione sul vertice di una procura che viene presa a Palazzo dei Marescialli dopo la bufera che ha travolto il Csm proprio sulla vicenda delle nomine e che, nelle scorse settimane, ha portato alle dimissioni di quattro consiglieri e all’autosospensione di un quinto togato.