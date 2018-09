Polizia Stradale di Salerno, è Giuseppe Persano il nuovo dirigente

E' Giuseppe Persano il nuovo dirigente della Polizia Stradale di Salerno che sostituisce, dal 10 settembre, la dottoressa Grazia Papa. Il Dott. Persano, al suo insediamento, ha incontrato il Prefetto e il Questore di Salerno che oltre a dargli il benvenuto, gli hanno augurato un proficuo e prestigioso lavoro.

La biografia

Entra in Polizia nel 1992, laureato in Giurisprudenza e Scienze dell'Amministrazione, assume il primo incarico presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria dove si occupa di ordine pubblico, successivamente viene assegnato presso la Questura di Potenza ricoprendo diversi incarichi, svolgendo anche la prestigiosa funzione di Capo di Gabinetto del Questore. Nel 2012 viene assegnato alla Questura di Matera dove dirige il Commissariato di P.S di Pisticci, concludendo numerose attività investigative e brillanti operazioni di polizia. Dalle notevoli esperienze di Questura, passa poi alla specialità Polizia Stradale, come dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, dove viene promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente.

Il nuovo incarico

Dal 10 settembre, dunque, è il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno, che comprende cinque reparti di Polizia Stradale all'interno dell'importante e vasta provincia, annoverando tra le sue arterie di competenza il tratto di Autostrada A2 da Salerno a Padula Buonabitacolo della Salerno-Reggio C., la Tangenziale Est, la A3 NA-SA e strade di notevole importanza come la costiera amalfitana e quella cilentana, mete di altissimo gradimento del turismo nazionale e internazionale.