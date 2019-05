"Gli occhi sulla Strada": intesa tra Associazione Strade Sicure e Fedra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sì è tenuto ieri al Novotel di Salerno un tavolo "Gli occhi sulla Strada" promosso da Associazione Strade Sicure per presentare il protocollo di collaborazione con l'Associazione Fedra per tutte le segnalazioni di carattere sociale che la nostra Associazione ,trovando un gran vuoto istituzionale in tal settore, dirigerà e segnalerà a Fedra per: l'informazione, l'assistenza e la guida nei casi di violenze di genere, bullismo, maltrattamenti a minori, anziani, donne.

Il numero di telefono con contatto wathsapp che dobbiamo far girare per soprusi e violenze in strada o tra le mura domestiche questo il numero : 392 0704794. Grazie FEDRA.

E grazie anche al vuoto istituzionale che ormai contraddistingue questa città soprattutto nel sociale, c'è ne siamo fatti una ragione e per tanto ci organizziamo con il volontariato.