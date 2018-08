Gli ori di Napoli a cena a Positano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’atmosfera elegante del ristorante della famiglia Collina “Ohimà Brasserie” e la posteggia napoletana con Gianni Migliaccio e Paolino Coppetto, faranno da cornice alle deliziose portate dello chef Mosca e ai vini in abbinamento, accuratamente selezionati. MENU’ “GLI ORI DI NAPOLI A CENA” Insalatina di Per e ò Muss Cooked Offal with yellow Lupins and Curly Endive Braciolina di Manzo, Polenta fritta ed estratto di Ragù Napoletano Rolled meat, Fried Yellow Flour and Neapolitan Tomatoe Ragù Selezione di fritto napoletano -Montanara -Fiore di Zucca -Parmigiana in Carrozza -Alici ripiene di Provolone del Monaco Deep fried Pizza, Pumpkins Flower, Aubergine Parmigiana and Anchovies stuffed with Medium Dry Cheese Pasta Mista ai tre Fagioli e Salsiccia Pezzente Pasta with Three Types of Beans and Sausage Baccalà in tempura ai sapori Mediterranei Tempura cod with Mediterranean Flavors La Pastiera Traditional Italian Dessert with Wheat and Custard Cream Pasticceria Mignon Napoletana Selection of Mini Neapolitan Desserts Vini in abbinamento selezionati da “Ohimà Brasserie” All dishe will be accompanied by a selection of Wines Il costo della cena è di 85 euro a persona, vini inclusi. Per info e prenotazioni: Ohimà Brasserie Via Cristoforo Colombo, 17 Positano SA Tel.089-811691 www.ohimabrasserie.it