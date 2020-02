Gli scrittori si raccontano a Salerno: l'appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

SALERNO. Venerdì 14 febbraio (ore 17.30, Libreria Imagine’s book), un gruppo di scrittori salernitani racconterà una storia, con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la lettura sul territorio. Ogni scrittore leggerà un racconto tratto dal proprio libro. Dal romanzo alle raccolte di poesia, al saggio storico, all’autobiografia, generi diversi e trame mozzafiato si susseguiranno, invitando l’ascoltatore a viaggiare con la curiosità, stimolando le emozioni che attivano benessere e armonia. Coordina Azzurra N. Manzione. Considerato il suo significato culturale, l’evento coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori che potranno partecipare presentando un racconto scritto da loro a tema libero (max cinque cartelle oppure una o più poesie). I futuri scrittori potranno depositare i loro scritti in due cassette-bocca della verità, preparate appositamente per la serata. I migliori lavori riceveranno un riconoscimento e i loro autori saranno nominati soci onorari del gruppo scrittori salernitani. Il comune denominatore della serata sarà la CONDIVISIONE, oltre l’AMORE per le arti, la scrittura e la poesia. Siete tutti invitati a partecipare e a seguire gli scrittori salernitani sul gruppo omonimo Facebook per conoscere gli eventi futuri in programma.