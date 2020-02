Gomme squarciate alle auto a Cava de' Tirreni, decine di segnalazioni

Tagliati gli pneumatici alle auto a Cava de' Tirreni, è emergenza, in ragione di diversi episodi registrati negli ultimi giorni. L'ultimo è avvenuto in via Principe Amedeo. Un uomo aveva accompagnato la madre disabile per una commissione, ma al suo ritorno ha trovato l'auto con le gomme bucate. Non è escluso che dietro la natura di quel gesto vi sia la volontà di intimidire i cittadini a non parcheggiare in alcune zone della città

Gli episodi

Lo stesso è accaduto in via Tolomei, dove molti automobilisti, diretti in ospedale, hanno segnalato danneggiamenti alle auto, parcheggiate nei pressi del Santa Maria dell'Olmo. Episodio simile in via Sorrentino e al rione Sala, dove gli episodi si assomigliano l'uno con l'altro. Auto con gomme bucate o carrozzeria danneggiata. Nei pressi di alcuni supermercati, specie nei parcheggi, dove in questo caso si rischia anche di essere truffati in ragione di richieste di rimborso per incidenti mai avvenuti.