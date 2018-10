Graduatoria Medicina 2018: l’Ateneo di Salerno tra i più richiesti in Italia

E’ stata pubblicata dal Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) sul sito Universitaly la graduatoria degli studenti ammessi ai Corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria 2018/19 negli atenei statali.

I dettagli

Secondo l’analisi dei dati elaborata dalla società Alpha Test, l’Università di Salerno è tra le dodici università in cui si registra un numero dei candidati utilmente collocati in graduatoria superiore al numero dei posti disponibili nelle sede. In questa graduatoria, l’Unisa è insieme a Bologna, Milano Statale, Padova, Milano Bicocca, Pavia e Napoli Federico II. Nelle altre 24 sedi si verifica il contrario, con un esubero di posti disponibili rispetto al numero degli studenti risultati vincitori.

Il commento

Soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: “L’Unisa è tra gli atenei che vedranno più velocemente esaurire la propria disponibilità di posti. Un dato questo che ci pone tra le università di maggiore preferenza da parte degli studenti che hanno concorso per l’accesso a Medicina, a testimonianza di come si sia affermata e sia oggi percepita la qualità della ricerca e della didattica erogata”.